Тесто для пирожков по этому рецепту можно готовить заранее - в холодильнике оно пролежит неделю.

Простые, удобные и очень вкусные - именно такими получаются эти пирожки с вареньем. Хотя начинку для них можно взять любую: ягоды, фрукты, сыр и даже мясной паштет. Но если хотите получить тот самый, вкус детства, то берите малиновое варенье. В дуэте с хрустящим тестом - это сплошное удовольствие.

Мини-пирожки с малиновым вареньем в духовке

Ингредиенты:

мука - 230 г;

сахар - 1 ч. л.;

соль - 1/2 ч. л.;

сливочное масло - 150 г;

вода (ледяная) - 50 г;

малиновое варенье;

яйцо или желток.

Как приготовить пирожки с малиновым вареньем

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Нарежьте холодное масло кубиками. Смешайте муку, сахар и соль, добавьте масло и смешайте. Старайтесь делать это быстро, чтобы масло сильно не нагревалось. Добавьте очень холодную воду, замесите тесто. Разделите на две части, сформируйте из них лепешки толщиной 1 см, заверните и положите в холодильник - минимум на час.

Совет: такое тесто можно готовить заранее и хранить его в холодильнике в течение недели.

Раскатайте тонко лепешки между двух листов пергамента - так оно не будет липнуть и не придется подсыпать муку. Толщина - около 2 мм. Вырежьте из теста круги, на половину из них выложите на середину начинку. Накройте сверху второй частью кружков, края хорошо залепите. Сделайте на каждом пирожке сверху проколы вилкой.

Можно сформировать пирожки другим удобным способом.

Смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке до румяности.

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