Оладьи на кефире - популярный вариант завтрака. Пышные, пористые и ароматные изделия идеально сочетаются с вареньем. Даже если просто присыпать их сахарной пудрой - удовольствие гарантировано.
Мы публикуем подробную инструкцию по готовке блюда. По этому рецепту даже у новичков получаются оладьи на кефире пышные, как пух. А также ответим на частый вопрос кулинаров: "Почему у меня не получаются пышные оладьи".
Почему не поднимаются оладьи на кефире
Перед тем, как приготовить оладьи, запомните несколько важных правил.
- Кефир берите кислый, лучше трех или четырехдневной давности.
- Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее.
- Тесто должно быть густым. Лучше добавить больше муки, чем меньше.
- Не добавляйте соду в кефир, иначе она сразу начнет выделять пузырьки воздуха, которые лопнут ещё до жарки. В результате оладьи опадут и станут тонкими. Всыпайте соду в уже готовое тесто с мукой и яйцом.
- Жарьте оладьи на сковороде с толстым дном и на хорошо разогретом масле.
Придерживайтесь этих рекомендаций, и тесто гарантированно не опадет.
Как приготовить оладьи на кефире
Ингредиенты:
- мука - 240 г;
- кефир - 250 мл;
- яйца - 1 шт.;
- сахар - 2 стол. л. без горки;
- щепотка соли;
- сода - 0,5 чайн. л. без горки;
- подсолнечное масло - 3 стол. л.
Кефир и яйцо заранее достаньте из холодильника. Взбейте венчиком яйцо с кефиром, сахаром и солью. Кефир слегка подогрейте в микроволновке - он должен разделиться на белую жидкость и прозрачную сыворотку. Влейте теплый напиток в яичную смесь. Затем небольшими порциями всыпайте просеянную муку и перемешивайте до однородности. В готовое тесто быстро добавьте соду.
Оставьте смесь постоять 10-15 минут, чтобы на поверхности появились пузырьки. На хорошо разогретую сковороду с маслом выложите ложкой оладьи и жарьте по 4-5 минут с каждой стороны. Готовые изделия выложите на салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подавайте пышные оладьи на кефире со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой.