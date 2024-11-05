Оладьи из кефира получатся пышными и воздушными, если следовать простым советам.

Оладьи на кефире - популярный вариант завтрака. Пышные, пористые и ароматные изделия идеально сочетаются с вареньем. Даже если просто присыпать их сахарной пудрой - удовольствие гарантировано.

Мы публикуем подробную инструкцию по готовке блюда. По этому рецепту даже у новичков получаются оладьи на кефире пышные, как пух. А также ответим на частый вопрос кулинаров: "Почему у меня не получаются пышные оладьи".

Почему не поднимаются оладьи на кефире

Перед тем, как приготовить оладьи, запомните несколько важных правил.

Кефир берите кислый, лучше трех или четырехдневной давности.

Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее.

Тесто должно быть густым. Лучше добавить больше муки, чем меньше.

Не добавляйте соду в кефир, иначе она сразу начнет выделять пузырьки воздуха, которые лопнут ещё до жарки. В результате оладьи опадут и станут тонкими. Всыпайте соду в уже готовое тесто с мукой и яйцом.

Жарьте оладьи на сковороде с толстым дном и на хорошо разогретом масле.

Придерживайтесь этих рекомендаций, и тесто гарантированно не опадет.

Как приготовить оладьи на кефире

Ингредиенты:

мука - 240 г;

кефир - 250 мл;

яйца - 1 шт.;

сахар - 2 стол. л. без горки;

щепотка соли;

сода - 0,5 чайн. л. без горки;

подсолнечное масло - 3 стол. л.

Кефир и яйцо заранее достаньте из холодильника. Взбейте венчиком яйцо с кефиром, сахаром и солью. Кефир слегка подогрейте в микроволновке - он должен разделиться на белую жидкость и прозрачную сыворотку. Влейте теплый напиток в яичную смесь. Затем небольшими порциями всыпайте просеянную муку и перемешивайте до однородности. В готовое тесто быстро добавьте соду.

Оставьте смесь постоять 10-15 минут, чтобы на поверхности появились пузырьки. На хорошо разогретую сковороду с маслом выложите ложкой оладьи и жарьте по 4-5 минут с каждой стороны. Готовые изделия выложите на салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подавайте пышные оладьи на кефире со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой.

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