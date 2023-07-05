Рассказываем, как приготовить намазку из маслин, авокадо, плавленого сыра и других ингредиентов, если надоел хлеб с маслом.

Насыщенные вкусом и легкие в приготовлении, простые намазки на хлеб или для бутербродов станут отличным выбором для перекуса, завтрака или вечеринки. Разнообразие рецептов позволяет создать неповторимые комбинации, удовлетворяющие любые предпочтения. Одним из популярных вариантов является намазка из маслин.

Намазки на бутерброды - рецепты

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан маслин без косточек;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

1-2 зубчика чеснока (по желанию, если не к завтраку).

Эти пропорции могут быть настроены в зависимости от вашего вкуса. Если вы предпочитаете более насыщенный вкус маслин и плотная консистенция, вы можете увеличить их количество. Если же вам нравится более мягкий вкус, можно взять их меньше или добавить немного больше оливкового масла. Рекомендуем поэкспериментировать с пропорциями, чтобы достичь желаемого вкуса и консистенции намазки.

Видео дня

Приготовление простое: поместите все ингредиенты в блендер и измельчите их до получения однородной консистенции. Если нужно, можно добавить немного оливкового масла или лимонного сока для достижения желаемой текстуры.

А если вы добавите в блендер анчоусы и каперсы, получится традиционный густой соус для бутербродов родом с прованской кухни, который называется тапенада из оливок (иногда - тапенад).

Готовую намазку можно наносить на свежий хлеб или использовать для приготовления бутербродов, а также хранить в холодильнике в герметичной емкости до нескольких дней.

Помимо варианта из маслин, существует и множество других. Вы можете попробовать намазку из авокадо, которая приготавливается из спелого авокадо, лимонного сока, мелко нарезанного красного лука и соли. Просто разомните авокадо вилкой, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Намазка на хлеб готова!

Если вы предпочитаете более необычные вкусы, попробуйте использовать творог с зеленью. Смешайте обезжиренный творожный сыр с мелко нарезанными укропом, петрушкой или базиликом. Добавьте немного соли и перца по вкусу. Эта намазка на хлеб идеально подходит для бутербродов с мясом или колбасой.

Намазка на хлеб из плавленого сыра

Вот один из простых и быстрых рецептов из таких ингредиентов:

100 г плавленого сыра;

2 ст. ложки майонеза;

1 зубчик чеснока;

свежая зелень и специи по вкусу (например, петрушка, укроп, базилик, черный перец).

Нагрейте плавленый сыр до комнатной температуры или поставьте в микроволновку на несколько секунд до мягкого состояния. Смешайте плавленый сыр с майонезом, чтобы получилась однородная масса. Добавьте измельченный чеснок и свежую зелень или специи по вкусу. Снова хорошо перемешайте.

Получившуюся намазку можно использовать для бутербродов, канапе или как дип-соус для овощей. Вы можете экспериментировать с добавлением других ингредиентов, таких как мелко нарезанные зеленые оливки, соленые огурчики, измельченные орехи или тертый сыр, чтобы разнообразить вкус.

Создавайте свои сочетания, чтобы найти самые любимые. Намазка на хлеб - отличный выбор, а различые вариации позволят вам удивить себя и своих гостей простыми и одновременно пикантными закусками.

Вас также могут заинтересовать новости: