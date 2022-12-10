Какие могут быть бутерброды, с чем их сделать и как удивить гостей на праздник - узнайте в материале УНИАН.

Новый год 2023 - это отличный повод для каждой хозяйки накрыть праздничный стол. Покровителем года будет Кролик - животное быстрое и активное, поэтому никак нельзя обойтись без "быстрых", но вкусных закусок. УНИАН расскажет, какие бутерброды можно сделать быстро и просто, не потратив много денег.

Ранее мы говорили о том, какие закуски на Новый год 2023 вы обязательно должны приготовить.

Бутерброды со шпротами и яйцом, свежим огурцом

белый хлеб - несколько ломтиков;

растительное масло - 1 ст.л;

яйца - 1-2 шт;

майонез - 2-3 ст.л;

соль, перец - по вкусу;

шпроты - несколько штук;

свежий огурец - 1 шт.

Разогреть на сковороде масло, обжарить кусочки хлеба с двух сторон до золотистой корочки. Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на терке. Смазать каждый ломтик хлеба майонезом, посыпать тертым яйцом, сверху выложить шпроты. Огурец нарезать очень тонкими полосочками, надеть на шпажку так, чтобы получилась "елочка", вставить в хлеб.

Видео дня

Бутерброды с красной икрой и фетой

фета - 130 гр;

красная икра - 100 гр;

молотый черный перец - по вкусу;

белый хлеб - несколько ломтиков;

укроп - несколько веточек.

Фету размять вилкой, добавить черный перец и измельченный укроп. Намазать сыр на хлеб, сверху выложить красную икру.

Бутерброды со шпротами и лимоном, помидором и яйцом

яйца - 2 шт;

белый хлеб - несколько ломтиков;

свежие помидоры - 1-2 шт;

лимон - 0.5 шт;

майонез - 1 ст.л;

шпроты - несколько штук;

петрушка - для украшения.

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить. Ломтики хлеба выложить на противень, обжаривать в духовке 3-4 минуты при 200 °С до образования золотистой корочки. Яйца и помидоры нарезать кружочками, лимон - дольками. Каждый ломтик хлеба смазать майонезом, сверху выложить помидор, яйцо, шпроты и лимон. Украсить бутерброды петрушкой.

Бутерброды с красной рыбой и авокадо

яйца - 1 шт;

плавленый сыр - 1 шт;

авокадо - 0.5 шт;

лимонный сок - 1 ч.л;

майонез - 1 ст.л;

соль, перец - по вкусу;

белый хлеб - несколько ломтиков;

слабосоленая красная рыба - 100 гр;

петрушка или укроп - для украшения.

Яйца сварить вкрутую, остудить и почистить. Натереть яйцо, сыр и авокадо на терке, добавить лимонный сок, майонез, соль и перец. Перемешать, намазать эту массу на хлеб, сверху выложить красную рыбу и украсить бутерброды петрушкой.

Бутерброды с селедкой и помидорами

слабосоленая селедка - 120-150 гр;

помидор свежий - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

ржаной хлеб - несколько ломтиков;

горчица - 2 ч.л;

зеленый лук - несколько перьев.

Нарезать помидор и лук кружочками, селедку - красивыми кусочками. Из хлеба с помощью специальной формы вырезать ломтики круглой формы. Смазать хлеб горчицей, сверху выложить лук, помидоры и селедку. Украсить бутерброды зеленым луком.

Бутерброды с тунцом и маслинами

яйца - 3 шт;

белый хлеб - несколько ломтиков;

чеснок - 2 зубчика;

консервированный тунец - 180 гр;

плавленый сырок - 1 шт;

маслины - несколько штук;

листья салата.

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Хлеб обжарить на сухой сковороде до образования золотистой корочки. Натереть его измельченным чесноком и полностью остудить. Тунец размять вилкой, сыр и яйца натереть на мелкой терке. Маслины нарезать кружочками, все ингредиенты перемешать. Выложить на хлеб листья салата и намазать получившуюся массу.

Вас также могут заинтересовать новости: