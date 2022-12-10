Новый год 2023 - это отличный повод для каждой хозяйки накрыть праздничный стол. Покровителем года будет Кролик - животное быстрое и активное, поэтому никак нельзя обойтись без "быстрых", но вкусных закусок. УНИАН расскажет, какие бутерброды можно сделать быстро и просто, не потратив много денег.
- Бутерброды со шпротами и яйцом, свежим огурцом
- Бутерброды с красной икрой и фетой
- Бутерброды со шпротами и лимоном, помидором и яйцом
- Бутерброды с красной рыбой и авокадо
- Бутерброды с селедкой и помидорами
- Бутерброды с тунцом и маслинами
Ранее мы говорили о том, какие закуски на Новый год 2023 вы обязательно должны приготовить.
Бутерброды со шпротами и яйцом, свежим огурцом
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- растительное масло - 1 ст.л;
- яйца - 1-2 шт;
- майонез - 2-3 ст.л;
- соль, перец - по вкусу;
- шпроты - несколько штук;
- свежий огурец - 1 шт.
Разогреть на сковороде масло, обжарить кусочки хлеба с двух сторон до золотистой корочки. Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на терке. Смазать каждый ломтик хлеба майонезом, посыпать тертым яйцом, сверху выложить шпроты. Огурец нарезать очень тонкими полосочками, надеть на шпажку так, чтобы получилась "елочка", вставить в хлеб.
Бутерброды с красной икрой и фетой
- фета - 130 гр;
- красная икра - 100 гр;
- молотый черный перец - по вкусу;
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- укроп - несколько веточек.
Фету размять вилкой, добавить черный перец и измельченный укроп. Намазать сыр на хлеб, сверху выложить красную икру.
Бутерброды со шпротами и лимоном, помидором и яйцом
- яйца - 2 шт;
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- свежие помидоры - 1-2 шт;
- лимон - 0.5 шт;
- майонез - 1 ст.л;
- шпроты - несколько штук;
- петрушка - для украшения.
Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить. Ломтики хлеба выложить на противень, обжаривать в духовке 3-4 минуты при 200 °С до образования золотистой корочки. Яйца и помидоры нарезать кружочками, лимон - дольками. Каждый ломтик хлеба смазать майонезом, сверху выложить помидор, яйцо, шпроты и лимон. Украсить бутерброды петрушкой.
Бутерброды с красной рыбой и авокадо
- яйца - 1 шт;
- плавленый сыр - 1 шт;
- авокадо - 0.5 шт;
- лимонный сок - 1 ч.л;
- майонез - 1 ст.л;
- соль, перец - по вкусу;
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- слабосоленая красная рыба - 100 гр;
- петрушка или укроп - для украшения.
Яйца сварить вкрутую, остудить и почистить. Натереть яйцо, сыр и авокадо на терке, добавить лимонный сок, майонез, соль и перец. Перемешать, намазать эту массу на хлеб, сверху выложить красную рыбу и украсить бутерброды петрушкой.
Бутерброды с селедкой и помидорами
- слабосоленая селедка - 120-150 гр;
- помидор свежий - 1 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- ржаной хлеб - несколько ломтиков;
- горчица - 2 ч.л;
- зеленый лук - несколько перьев.
Нарезать помидор и лук кружочками, селедку - красивыми кусочками. Из хлеба с помощью специальной формы вырезать ломтики круглой формы. Смазать хлеб горчицей, сверху выложить лук, помидоры и селедку. Украсить бутерброды зеленым луком.
Бутерброды с тунцом и маслинами
- яйца - 3 шт;
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- чеснок - 2 зубчика;
- консервированный тунец - 180 гр;
- плавленый сырок - 1 шт;
- маслины - несколько штук;
- листья салата.
Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Хлеб обжарить на сухой сковороде до образования золотистой корочки. Натереть его измельченным чесноком и полностью остудить. Тунец размять вилкой, сыр и яйца натереть на мелкой терке. Маслины нарезать кружочками, все ингредиенты перемешать. Выложить на хлеб листья салата и намазать получившуюся массу.