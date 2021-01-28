Также президент постановил учредить премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам и гранты на обучение за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил учредить стипендии участникам внешнего независимого оценивания с наивысшими результатами.

Об этом говорится в указе главы государства №27/2021 от 28 января.

Читайте такжеНа пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тысяч человек

В частности, Зеленский постановил учредить стипендии президента Украины участникам внешнего независимого оценивания, которые получили наивысшие результаты.

Также президент поставновил учредить премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам и гранты на обучение за рубежом.

В связи с этим Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить порядок назначения и выплаты стипендий, премий и грантов президента Украины в сфере образования и предусмотреть в проектах законов о Государственном бюджете Украины расходы на выплату стипендий, премий и грантов президента Украины в сфере образования.

ЗНО в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко