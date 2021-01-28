Президент Украины Владимир Зеленский постановил учредить стипендии участникам внешнего независимого оценивания с наивысшими результатами.
Об этом говорится в указе главы государства №27/2021 от 28 января.
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В частности, Зеленский постановил учредить стипендии президента Украины участникам внешнего независимого оценивания, которые получили наивысшие результаты.
Также президент поставновил учредить премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам и гранты на обучение за рубежом.
В связи с этим Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить порядок назначения и выплаты стипендий, премий и грантов президента Украины в сфере образования и предусмотреть в проектах законов о Государственном бюджете Украины расходы на выплату стипендий, премий и грантов президента Украины в сфере образования.
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