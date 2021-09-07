На вход в столовую Верховной Рады для журналистов также ввели специальные карточки.
Как передает корреспондент УНИАН, эти карточки зеленого цвета и всего их 12.
Это означает, что одновременно в столовой может находиться лишь 12 представителей средств массовой информации.
Ранее такое ограничение составляло 8 человек. При ориентировочном ежедневном количестве журналистов в пленарные дни до 120 человек.
И если раньше заходить журналисты могли через оба входа в столовую, то теперь только через один.
Карточка выдается, когда представитель СМИ заходит в столовую, а когда он выходит, он должен сдать ее.
Ранее представители охраны парламента просто записывали фамилии журналистов, которые заходят, в список, а когда выходят - вычеркивали их.
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Порой возникала путаница, если журналист выходил не через тот вход, через который зашел, соответственно, его не вычеркивали, и поэтому другие журналисты долгое время не могли попасть в столовую и поесть.
В то же время, для депутатов ограничений не наблюдается.
Ограничение доступа к кулуарам ВР
Как известно, с сегодняшнего дня красные спецкарточки введены для входа журналистов в кулуары второго этажа парламента. Таких карт всего 40. Некоторые представители СМИ стоят на лестнице в "живой" очереди, чтобы дождаться шанса попасть в кулуары.
В связи с карантинными ограничениями журналистам в здании парламента разрешали работать только в кулуарах третьего этажа. Поэтому представители СМИ не имели полноценного доступа ко всем парламентариям, большинство из которых находится только на втором этаже.