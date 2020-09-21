Зеленский подчеркнул, что эта ошибка не связана с корыстными мотивами, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несвоевременное информирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи произошло в результате ошибки, которая не является поводом для отставки с поста президента.

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Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию с призывом подать в отставку за нарушение закона «О предотвращении коррупции» из-за недекларирования доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Зеленский обратил внимание граждан на то, что "слова моего обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и моя позиция по этому вопросу остается неизменной".

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами", - подчеркнул он.

Зеленский заверил, что сразу после обнаружения ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.

"Учитывая изложенное сообщаю, что принятия каких-либо решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - заявил он.

Зеленский и НАПК: что произошло

7 июля в пресс-службе Офиса президента заявили, что Зеленский лично проинформировал НАЗК о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

8 июля НАЗК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В пресс-службе ОП пояснили, что в 2019 году семья президента получила денежные средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

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Автор: Константин Гончаров