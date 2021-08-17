Чиновник пояснил, журналистам откуда у него загар.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел свой краткосрочный отпуск на юге Украины, катаясь на велосипеде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал журналистам во время открытия Сорочинской ярмарки.

По его словам, свой отпуск он провел в Николаевской и Одесской областях.

"Отпуск был 5 дней. На государственных дачах не был. А загорел так, катаясь на велосипеде. Три-четыре часа проедьтесь – и загорите", - рассказал Разумков.

После брифинга он ознакомился с экспозицией ярмарки и купил панно из керамики, книгу сказок, свистульки, варенье из шишек, потратив на это более 2 тыс. грн.

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Автор: Олег Булашев