Депутатская группа "За майбутнє" в Верховной Раде будет добиваться расширения полномочий и ресурсов местных общин в рамках реформы децентрализации, чтобы она превратилась в реальный механизм экономического развития регионов.

Об этом заявил лидер одноименной партии, народный депутат Игорь Палица в своем Facebook в День местного самоуправления.

«С целью всестороннего содействия и поддержки регионального развития Украины депутатская группа "За майбутнє" в Верховной Раде работает над тем, чтобы местная власть получила больше полномочий и ресурсов, а реформа децентрализации превратилась в реальный механизм для экономического развития регионов», - отметил Игорь Палица.

Читайте такжеМеждународным "партнерам" выгодно, чтобы Украина жила в долг - ПалицаОн призвал депутатов местных советов объединяться ради процветания своего края, потому что центральная власть не в состоянии решить локальные проблемы.

«В Волынском областном совете, где я работал председателем с 2015 по 2019 годы, несмотря на яростное сопротивление центральной власти, мы смогли обеспечить ремонт дорог, больниц, школ и детсадов, привлечь инвестиции, создать новые производства и рабочие места. Секрет нашего успеха - в единстве. Поэтому я призываю всех депутатов местных советов объединиться ради процветания своей общины, независимо от цвета партийных флагов. Бороться за развитие экономики, а не за должности. За людей, оказавшихся в больницах с коронавирусом, или оставшихся без заработка из-за карантинных ограничений. Именно для этого партия "За майбутнє" шла на выборы, именно поэтому нас поддержали люди, которые доверили нашим кандидатам более 4000 мандатов в местных советах по всей Украине. Ведь никто этого не сделает, кроме нас. Потому что, как показали годы Независимости, центральная власть не в состоянии решить проблемы регионов, а временно сосланы чиновники думают только о собственном обогащении!», - подчеркнул лидер партии "За майбутнє".

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Автор: УНИАН