Кроме того, в Кремле заявили, что новые санкции США против России однозначно "никоим образом не будут способствовать" встрече президентов.

Двусторонняя личная встреча президента США Джо Байдена и главы Российской Федерации Владимира Путина в ближайшее время не сможет состояться.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Журналисты спросили Пескова про заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне сказал, что Байден предложил Путину встретиться "в предстоящие недели".

"Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите", - сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, идет ли речь о двусторонней встрече или Климатическом саммите, который будет проводиться по инициативе США.

По словам Пескова, вопрос участия РФ в Климатическом саммите также пока что обсуждается и решения нет.

Читайте такжеБайден предложил Путину провести встречу в третьей странеКроме того, пресс-секретарь отметил, что новые санкции США против России однозначно "никоим образом не будут способствовать" встрече Путина и Байдена.

"Помешает или не помешает (саммиту), это будет решение президентов", - добавил Песков.

По его словам, Байден уже предложил встретиться, так что далее предстоит принять решение президенту России.

Новые санкции США против России

15 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.

Также сообщается, что Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов.

Кроме того, финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ.

Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.

Против восьми физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма.

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Автор: Катерина Комолова