Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступление на временно оккупированных территориях не соответствуют действительности.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что утверждение о якобы намерении украинской власти начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности.

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"Украинские граждане живут по обе стороны линии разграничения. Их мир, безопасность и благосостояние являются абсолютным приоритетом для украинского государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности.

Также подчеркивается, что Украина не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе.

"Мы категорически отвергаем попытки России обострить и так напряженную ситуацию безопасности. Остаемся непоколебимо преданными политико-дипломатическому урегулированию, вместе с партнерами прилагаем максимальные усилия, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога", - подчеркнул спикер МИД.

МИД призывает иностранные государства и международные организации осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые поднимает процесс политико-дипломатического урегулирования.

Как сообщал УНИАН, в ранее обнародованных заявлениях министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного также опровергались заявления главарей "Л / ДНР" о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий.

Сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

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