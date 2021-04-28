По словам Матерновой, с 2014 года Евросоюз предоставил более 600 млн евро на восстановление и гуманитарную помощь на востоке Украины.

Заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии, и.о. руководителя группы поддержки Украины Катарина Матернова подтвердила полную поддержку нашей страны со стороны Евросоюза на фоне растущей агрессии РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Трансляция мероприятия велась в YouTube.

«Я хочу подтвердить политическую поддержку со стороны ЕС на фоне растущей агрессии РФ. Совет ЕС абсолютно всеми голосами подтвердил недопустимость отторжения (Россией - УНИАН) Крыма и агрессивной политики. Которая нарастает в течение года», - заявила она.

«Если говорить о нашей конкретной поддержке, то мы будем продолжать поддерживать восток Украины - это наш приоритет. Мы сейчас планируем семилетнюю программу поддержки», - добавила Матернова.

По ее словам, с 2014 года Евросоюз предоставил более 600 млн евро на восстановление и гуманитарную помощь на востоке Украины.

«Мы пытаемся отразить эти угрозы на фоне пандемии COVID-19, поэтому это еще больше усложняет ту политическую и экономическую ситуацию, с которой столкнулось правительство. Поэтому я хочу выразить поддержку всем вам (представителям правительства - УНИАН), которые все свои усилия направляют на такую ​​борьбу», - отметила она.

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более чем 120 тысяч.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Константин Гончаров