Зеленский подчеркнул, что помощь других стран - это их вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищать свою землю независимо от поддержки партнеров или количества вражеской армии.

Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея, предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина ценит любую помощь, однако все страны должны понимать, что эта помощь - "не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать, и не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться".

"Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является щитом, надежным, кстати. И где восемь лет Украина сдерживает одну из крупнейших армий мира, которая стоит вдоль наших границ, а не границ Европейского Союза. И грады летели в Мариуполь, а не в европейские города... И после боев в почти полгода разрушен аэропорт в Донецке, а не во Франкфурте, и горячо всегда на Авдеевской промзоне, там было очень горячо и последние дни, а не на Монмартре", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения ежедневно во всех регионах государства, а ни один европейский лидер - что такое регулярные встречи с семьями погибших.

"Как бы там ни было, мы будем защищать свою землю – стоит у нас на границе 50 тыс., 150 тыс. или 1 млн солдат любой армии. Чтобы действительно помочь Украине, не нужно говорить, сколько их, сколько этих военных и техники, а нужно сказать - сколько нас", - подчеркнул глава государства.

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