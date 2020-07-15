Помпео отреагировал на обстрелы российскими наемниками украинских воинов во время эвакуации погибшего

Госсекретарь США выразил глубокую скорбь в связи с убийством украинского военного медика.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео осуждает агрессию российских сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга из Вашингтона.

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"Я хочу выразить глубокую скорбь Соединенных Штатов в связи с сообщением об убийстве украинского военного медика. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жесткой агрессии возглавляемых Россией сил на Донбассе, и чтим украинцев, которые были убиты и ранены в борьбе за их демократию", - подчеркнул Помпео.

Как сообщал УНИАН, 13 июля оккупанты на Донбассе обстреляли эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик. Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти несколько метров до тела ранее убитого украинского бойца. Также в результате обстрела ранены двое военнослужащих ВСУ.

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