Помпео отреагировал на обстрелы российскими наемниками украинских воинов во время эвакуации погибшего
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео осуждает агрессию российских сил на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга из Вашингтона.
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"Я хочу выразить глубокую скорбь Соединенных Штатов в связи с сообщением об убийстве украинского военного медика. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жесткой агрессии возглавляемых Россией сил на Донбассе, и чтим украинцев, которые были убиты и ранены в борьбе за их демократию", - подчеркнул Помпео.
Как сообщал УНИАН, 13 июля оккупанты на Донбассе обстреляли эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик. Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти несколько метров до тела ранее убитого украинского бойца. Также в результате обстрела ранены двое военнослужащих ВСУ.
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