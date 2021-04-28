В разговоре стороны обсуждают "дело по трубе", а также приезд Медведчука в Россию "на следующей неделе".

В СМИ попала аудиозапись вероятного разговора Виктора Медведчука с председателем правления российской "Транснефти" Николаем Токаревым.

Запись опубликовала редакция Obozrevatel, которая уверяет, что получила ее от достоверных источников. Она датируется 2015 годом.

В разговоре стороны обсуждают "дело по трубе" (по данным СМИ, речь идет об участках нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление"), а также приезд Медведчука в Россию "на следующей неделе".

Полная расшифровка аудиозаписи:

Токарев: Алло.

Медведчук: Николай Петрович…

Т: А, ну вот, все четко. Через +7, да?

М: Да… +7, +7 (смеется).

Т: Ага, ну вот я тоже знаю теперь.

М: Все. Спасибо, Николай Петрович. До встречи.

Т: Договорились.

М: До встречи. Пока, пока… А, Николай Петрович! Еще одно.

Т: А? Да?

М: Я тут разговаривал с нашим главным, да. Ну еще на той неделе мы там беседовали.

Т: Угу…

М: Ну там же остановили… Перенесли это дело, да – по трубе. По трубе.

Т: Угу. Да-да…

М: Да? И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду – я вам расскажу. Идеи.

Т: Ну давайте. Интересно. Там сейчас все приостановлено?

М: Да, да, да, да, да… Это мы там… Он там контролирует лично. Ну так, как я вам и обещал.

Т: Угу… Хорошо.

М: Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать (смеется).

Т: Хорошо, договорились.

М: Все, счастливо. Пока.

Т: Счастливо. До встречи.

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Национализация нефтепровода "ПрикарпатЗападтранс": что известно

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В целом СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых указом президента были наложены соответствующие санкции.

В тот же день, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины, народу Украины.

Правоохранительным органам поставлена ​​задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по национализации части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

"ПрикарпатЗападтранс"

"ПрикарпатЗападтранс" - компания, которая является оператором трубопровода "Самара - Западное направление" протяженностью более 1100 тыс. км, который проходит по территории Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии. Также в этом трубопроводе есть точки слива топлива на территории Украины, например, в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и пгт Смига (Ривненская обл.). Проектная мощность прокачки топлива по этому трубопроводу составляет 3,5 млн тонн в год.

В марте 2016 года акции данной компании купила швейцарская компания International Trading Partners AG. До этого нефтепродуктопровод входил в состав компании "Транснефтепродукт" российской "Транснефти".

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Автор: Денис Прядко