Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО относительно санкций против каналов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина» с просьбой закрыть их страницы на платформе.

Об этом в Telegram сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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"Ведь эти каналы – в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины", – пояснил Ткаченко.

Глава министерства уверен, что популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит вражеский контент.

Санкции против каналов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: УНИАН