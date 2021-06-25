Председатель ВР положительно оценивает работу главы МВД.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, отвечая на вопрос о возможных отставках членов правительства летом, в частности, главы МВД.

"Если будет созываться внеочередная сессия, то теоретически это возможно, а практически не знаю, пока такие инициативы не поступали", - сказал Разумков.

Читайте такжеУ Зеленского обсуждают возможное увольнение Авакова осенью – СМИГоворя о работе МВД, спикер парламента отметил:

"Сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции. Я понимаю, что сегодня мы можем найти много кейсов, которые будут негативно восприниматься в журналистской среде и в целом в обществе, но, если мы посмотрим на работу полиции, Национальной гвардии на обеспечение порядка, и министерства в промежуток пандемии, то они демонстрировали достаточную неплохую эффективность".

"Поэтому и деятельность Арсена Борисовича (Авакова) я оцениваю достаточно положительно", - добавил Разумков.

По его словам, Аваков не заявлял, что уходит в отставку, и такие предложения не поступали и от премьер-министра.

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Автор: Надя Пришляк