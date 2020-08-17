Зеленский обновил состав СНБО: Шевченко сменил Смолия, Стефанишина заняла место Пристайко

В состав СНБО вошли Кондратюк, Шевченко, Стефанишина и Уруский.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Соответствующий указ № 324/2020 глава государства подписал сегодня, 17 августа.

Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

Верховная Рада 16 июля назначил на должность председателя Национального банка Украины известного в Украине банкира Кирилла Шевченко. Он сменил на этом посту Якова Смолия.

В тот же день Верховная Рада поддержала постановление №3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ольга Стефанишина была назначена на должность вице-премьера по европейской а евроатлантической интеграции 4 июня.

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Автор: Юлия Янкевич