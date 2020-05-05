Зеленский провел жесткую воспитательную беседу с Тищенко – замглавы Офиса президента

Ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорит, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом властной фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Об этом Кирилл Тимошенко рассказал в эфире программы "Свобода слова", сообщает Українська правда.

"Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина, - ред). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко, - ред.). Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать".

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На уточняющий вопрос ведущего, чем закончился этот "жесткий разговор", Тимошенко ответил, что "все могут увидеть, что ресторан не работает".

"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать больше".

Как сообщал ранее УНИАН, во время карантина ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко продолжает работать. Среди посетителей известные в политических кругах люди. Ресторан продолжал работать, принимая "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".