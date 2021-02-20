Премьер подчеркнул, что Революция достоинства определила необратимость европейского пути страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Революцию достоинства определяющим историческим событием для Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Читайте такжеДень Героев Небесной Сотни – сегодня седьмая годовщина расстрелов на Майдане

"Десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности. Это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за границы. Самому младшему было 17 лет, а самому старшему - 82. Но всех их объединяло чувство чести и достоинства, готовность отстаивать свои права и свободы", - напомнил глава правительства.

Шмыгаль назвал Революцию достоинства определяющим историческим событием для Украины и подчеркнул, что она определила необратимость европейского пути страны.

"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности Евромайдана от российской агрессии", - написал он.

День Героев Небесной Сотни

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная