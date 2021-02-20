Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Революцию достоинства определяющим историческим событием для Украины.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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"Десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности. Это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за границы. Самому младшему было 17 лет, а самому старшему - 82. Но всех их объединяло чувство чести и достоинства, готовность отстаивать свои права и свободы", - напомнил глава правительства.
Шмыгаль назвал Революцию достоинства определяющим историческим событием для Украины и подчеркнул, что она определила необратимость европейского пути страны.
"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности Евромайдана от российской агрессии", - написал он.
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