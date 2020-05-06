Сегодня ожидается указ о назначении Саакашвили на новую госдолжность – журналист

Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, отмечает журналист Юрий Бутусов.

Указ президента о назначении Михеила Саакашвили секретарем Национального совета реформ ожидается уже сегодня.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, президент Зеленский намерен расширит полномочия Саакашвили - он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров.

Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета по реформам - не реже 1 раза в месяц.

«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отмечает журналист.

«По данным источников Цензор.Нет, близких к Михаилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», - заключил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

По данным СМИ, во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили. После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

Позже стало известно, что Саакашвили может войти в Национальный совет реформ.