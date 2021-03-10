В частности, открыто производство по делу об обжаловании Козаком применения санкций против него.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда постановил открыть еще три производства по делам об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о закрытии телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, такие решения суд вынес 9 марта.

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Так, открыто производство по делу № 9901/54/21 по иску ООО «ТВ Выбор». Дело назначено к рассмотрению на 10:00 6 апреля. Также открыто производство по административному делу по иску народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело № 9901/39/21 назначено к рассмотрению на 14:00 6 апреля.

Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 14:00 19 апреля по рассмотрению дела № 9901/33/21 по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации».

Санкции против "каналов Медведчука": история обжалований

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В Верховный суд поступил ряд исков по поводу указа президента №43/2021.

Судебное заседание по иску гражданина, по которому открыто производство по делу № 9901/26/21, назначено на 15 марта в 12:00.

По делам №9901/42/21 по иску ООО "Лидер ТВ" и №9901/34/21 по иску ООО "Новости 24 часа" принято решение о рассмотрении в судебном заседании 29 марта в 11:00 и 14:00 соответственно. Дело №9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ" назначено к рассмотрению на 5 апреля в 11:00, дело №9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" - на 12 апреля в 14: 00. Кроме того, дело № 9901/47/21 по иску ООО "Ариадна ТВ" назначено к рассмотрению на 16:30 7 апреля.

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Автор: Светлана Закелова