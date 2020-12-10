Глава МИД Украины передал избранном президенту Молдовы приглашение от украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Киев.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее визит в Украину в январе 2021 года станет первой зарубежной поездкой на посту главы государства.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по итогам рабочего визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Молдову.

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В частности, Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Владимира Зеленского посетить Украину. Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой на посту президента.

«Украина приветствует успешное проведение свободных и демократических президентских выборов в Молдове, которые четко подтвердили европейский выбор молдавского народа. Мы готовы открыть качественно новую страницу в украинско-молдавских отношениях», - заявил Кулеба.

Глава МИД выразил благодарность Санду за ее четкую и последовательную позицию в осуждении российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, а также в поддержке территориальной целостности Украины.

Министр также предложил новоизбранному президенту Молдовы принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы.

"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - подчеркнул министр.

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Автор: Виталий Саенко