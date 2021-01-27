Ранее Кернес заявлял, что их дороги с Добкиным уже разошлись.

Друг покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс отреагировал на предвыборный видеоролик Михаила Добкина, в котором он показал покойного мэра.

Комментарий у Фукса взяли журналисты «Страны».

«Посмотрел гнусный предвыборный ролик Добкина, скомпилированный из фото и видео покойного Кернеса. Это называется "пиар на гробах" - политический моветон примазываться к подвигам умершего человека и выдавать ложное за правду», - сказал Фукс.

В издании также напомнил, что ранее Кернес им заявлял, что их дороги с Добкиным уже разошлись.

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На этот комментарий отреагировал и сам Добкин.

«Это он говорит, его никто не озвучивает. Я поставил то, что он говорил своим голосом. Не то, что за него своими голосами говорили те, кто нам постоянно врал о его состоянии и в итоге стали главными выгодополучателями того, что он не вернулся. Если бы Геннадий знал, что с ним так поступит его “ближайшее окружение”, он костылем гнал бы их от себя подальше», - сказал «Стране» Добкин.

Напомним, Михаил Добкин, который заявил о намерениях баллотироваться в мэры Харькова, снял ролик с собой и умершим мэром Геннадием Кернесом.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове с почестями.

Рада пока не может назначить новые выборы мэра Харькова из-за нехватки необходимых документов.

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Автор: УНИАН