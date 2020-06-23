Рабинович: Пленки "Байдена – Порошенко" доказывают, что Украину захватила международная группировка

Нардепа шокирует влияние посольства США на украинские внутренние дела.

Украина находится под полным внешним управлением, и это в очередной раз доказывают новые скандальные пленки «Байдена – Порошенко».

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вдим Рабинович в эксклюзивном интервью телеканалу «112 Украина».

«Ни вице-президент США, ни американские дипломаты не имеют права указывать независимой стране, кого нужно назначать на государственный пост, кого нужно увольнять, когда нам нужно повышать тарифы для населения», – считает политик.

Парламентарий отметил, что его шокировало влияние посольства США на украинские внутренние дела.

«Более того, я буду разговаривать с руководством парламента и настаивать на том, чтобы Верховная Рада обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой ответить на вопрос: почему Соединенные Штаты проводят любое выгодное им назначение на государственные посты в независимой Украине через посольство или каких-то спецагентов, полуагентов или каких-то агентов влияния? И почему они не принимают никаких мер против разграбления нашей экономики, если они имеют такое громадное влияние на внутриукраинские процессы?» – подчеркнул парламентарий.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» также считает, что правоохранительные органы просто обязаны открыть уголовное дело по факту прямого вмешательства в государственную политику Украины вице-президента США и людей из посольства.

«Влияние кураторов должно быть остановлено, а правоохранительные органы обязаны провести проверку всех иностранных корпораций… И уж точно должно быть открыто уголовное дело по пленкам, которые были озвучены: по факту прямого вмешательства в государственную политику, в экономическую политику вице-президента США и людей из посольства! Дружба – дружбой, но вы – в Америке – едите хорошо и пьете хорошо, а мы здесь – нищие, голые… Да еще и ваша Супрун украинскую медицину добивает! Что мы вам такого плохого сделали, что США именно Украину выбрали для добивания?.. Американцы – великий народ, у них сегодня потрясающий президент! Надо к нему обращаться и требовать справедливости», – пояснил Вадим Рабинович.

Обнародование очередной порции пленок Байдена и Порошенко доказывает, что Украину захватила международная группировка, а в новом свете предстала и программа Международного валютного фонда.

«Дорогие украинцы, представители любых политических лагерей, вдумайтесь в этот ужас: тарифы, оказывается, были подняты в угоду международной преступной группировке, и мы им заплатили миллиарды гривен из нашего кармана! «ПриватБанк» был приватизирован по желанию вице-президента США, который добивался монополии на энергетическом рынке! Это даже не внешнее управление, это – абсолютное рабство! Я считаю, что то, что мы услышали, – позор и Украине, и Америке. Это требует немедленного расследования, иначе вы – представители власти – становитесь все соучастниками! Я обращаюсь к правоохранительным органам Украины: все, кто не будет расследовать и сегодня же не возбудят дела по пленкам Деркача, – все являются соучастниками, по крайней мере, в сокрытии преступления!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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