Это партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Партия Дмитрия Разумкова" и "Сила и честь".

Проходной 5-процентный барьер преодолевают шесть партий в случае проведения выборов в Верховную Раду.

Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова.

В частности, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать).

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 9% и 13%, ВО "Батькивщина" - 7% и 9%, за "Партию Дмитрия Разумкова" - 5% и 7%, партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 6%.

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При этом, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" — соответственно 3% и 4%, партию "Наши" — соответственно 3% и 4%, ВО "Свобода" — 2% и 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко — 2,5% и 3%, "Партию Сергея Притулы" — 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" — 1% и 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" — 1% и 1%, "Партию Шария" — соответственно 1% и 1%. За каждую из других политических сил — менее 1% избирателей.

По данным социологов, по сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне выросла электоральная поддержка партии "Европейская солидарность" (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО "Свобода" (с 1% до 2%). Уровень электоральной поддержки других политических партий не изменился на статистически значимом уровне.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Виталий Саенко