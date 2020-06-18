Шмыгаль заявил, что Кабмину не нужен годовой иммунитет от отставки

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития 17 июня не поддержал программу, рекомендовав парламенту самому определиться по поводу документа во время голосования на заседании в сессионном зале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления в сессионном зале Верховной Рады доработанной программы деятельности правительства заявил, что Кабинету министров не нужен годовой иммунитет от отставки, который по законодательству положен правительству, если документ будет утвержден, передает корреспондент УНИАН.

«Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без всяких иммунитетов. Ни мы, ни я не классические политики, не популисты», - сказал он.

Также премьер отметил, что представляемая программа деятельности основана на курсе президента Владимира Зеленского и является «новым социальным договором с людьми».

«Мы предлагаем новый план развития страны. Утверждение нашей программы – это поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка энергетиков и фермеров, обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе, удешевление кредитов и повышение социальных стандартов, это поддержка большого числа шагов, которые мы будем делать, чтобы получить совместный результат», - сказал он.

«Мы пришли исправлять чужие ошибки и делать ожидаемые обществом изменения», - добавил Шмыгаль.

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Как сообщил УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил её на рассмотрение народным депутатам.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития 17 июня не поддержал программу, рекомендовав парламенту самому определиться по поводу документа во время голосования на заседании в сессионном зале.

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