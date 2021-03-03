25-26 марта на уровне всех глав государств и правительств стран-членов ЕС состоится стратегическое обсуждение ситуации с Россией.

Президент Европейского совета Шарль Мишель обещает после визита в Украину принять важные решения относительно Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Мишель отметил, что был поражен ситуацией на Донбассе после поездки на восток Украины, и в частности поражен усилиями правительства, направленными на улучшение повседневной жизни украинских граждан при поддержке международных партнеров.

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"В декабре прошлого года мы приняли новый санкционный режим, основанный на важной теме прав человека. И на прошлой неделе в понедельник мы впервые решили применить санкции в связи с делом Навального. Это значит, что мы абсолютно настроены и объединены в Европе для того, чтобы быть очень жесткими, очень решительными, для того, чтобы отстаивать наши ценности и защищать наши интересы", - подчеркнул президент Европейского совета.

Он отметил, что 25-26 марта на уровне всех глав государств и правительств стран-членов ЕС состоится стратегическое обсуждение относительно России с целью "оценки ситуации и для осуществления четких шагов в соответствии с общими интересами".

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"Мы хотим играть сильную роль для большей стабильности и безопасности и для большей предсказуемости", - заявил Мишель.

В этой связи, как пояснил президент Европейского совета, для него было важно в рамках визита в Украину встретиться с Зеленским и его командой с целью налаживания сотрудничества, общего понимания и оперирования одинаковой информацией. "Это (надо) для того, чтобы принять определенные важные решения. Мы в одной лодке. Мы разделяем общие ценности и интересы", - заявил Мишель.

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Автор: Виталий Саенко