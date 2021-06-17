Нардеп Юлия Яцик считает, что дестабилизация работы МВД из-за отставки Авакова чревата хаосом и государственным переворотом.

Дестабилизация работы МВД путем попыток отставки главы ведомства Арсена Авакова, который является самостоятельной политической фигурой и гарантом спокойной внутренней обстановки в Украине, несет угрозу национальной безопасности.

Об этом народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик заявила журналистам в Киеве 15 июня.

"Мы в состоянии войны с Россией, есть угроза нападения осенью, у нас продолжается реформирование правоохранительных органов, не закончена аттестация, не перезагружена прокуратура, у нас возникли проблемы с судами. Если в эту всю ситуацию в качестве апогея добавить перезагрузку или внесение деструктива в работу МВД, то это будет полнейший хаос, который неизвестно чем закончится политически. Естественно, будут лидеры политических сил, желающие воспользоваться этой ситуацией, и это может закончиться государственным переворотом", - отметила она.

Юлия Яцик подчеркнула, что все попытки "протянуть" отставку Арсена Авакова будут нерезультативными.

"Арсен Аваков - достаточно сильная фигура, которая вероятно может создавать препятствия в реализации каких-то планов Офиса президента. Это очевидно. Я не исключаю, что будут выпады и попытки сменить власть в МВД. Но я не вижу на сегодня кандидата, который действительно смог бы возглавить такой мощный орган. Протянут или нет (вопрос отставки Авакова – ред.), я сильно сомневаюсь, на этот счет у меня очень большие сомнения", - сказала она.

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Автор: Григорий Бондарь