Дело касается возможного незаконного отчуждения земельного участка.

Правоохранители проводят следственные действия на территории охранной фирмы "Шторм", которую связывают с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом со ссылками на источники сообщают LIGA.net и Украинская правда.

Читайте такжеПодсанкционные заводы Медведчука перешли к россиянам - "Схемы"

Журналистам подтвердили, что дело касается возможного незаконного отчуждения земельного участка – на Трухановом острове.

"Благоустройство сносит забор на участке, а полиция охраняет порядок и проводит осмотр в рамках уголовного дела", – пояснил в комментарии LIGA.net собеседник издания.

В опубликованном Киевской городской прокуратурой сообщении говорится, что следственные действия проводятся Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно с управлением стратегических расследований ДВБ НП Украины, отделом полиции в речном порту Киев ГУНП в г. Киеве с привлечением специалистов Госгеокадастра города Киева, Департамента земельных ресурсов КГГА, КП Благоустройство, Экологической инспекции и ДАБИ города Киева.

В сентябре 2019 года журналисты проекта Bihus.info рассказывали, как охранники фирмы, которую связывают с кумом Путина, самовольно захватили участок на Трухановом острове, перекрыв доступ к Днепру.

"Шторм" на протяжении последних лет занимается охраной Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране. Информации о каком-либо другом клиенте этой компании журналистам найти не удалось.

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская