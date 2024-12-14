Действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко не выпустили за границу. Он хотел выехать в Париж (Франция) на мероприятия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако прокурор САП отказал ему в этом. То же самое сделал и суд. Об этом сообщил журналист Олег Новиков, передает donpatriot.news.

Он отметил, что защита Кириленко утверждала:

Именно АМКУ должен представлять Украину в ОЭСР.

На Кириленко поступило именное приглашение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласовал ему командировку (2-6 декабря).

Однако, отмечается, судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Леся Федорак отказалась временно отменить соответствующее ограничение. По словам Новикова, она отметила, что:

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По закону об АМКУ, отвечать за международные связи должны заместители председателя, что делает участие Кириленко в мероприятиях ОЭСР необязательным.

Именное приглашение связано с тем, что сама Украина ранее предоставляла список тех, кто будет от страны.

"К тому же, вероятно, сам Кириленко инициировал командировку перед Шмыгалем. Иначе последний ее не рассматривал бы", - рассказал Новиков

Со своей стороны нардеп Ярослав Железняк ("Голос") напомнил: Кириленко подозревают в незаконном обогащении. А мероприятия ОЭСР, на которые тот хотел поехать, отметил он, были посвящены борьбе с коррупцией.

"Кабмин хотел отправить в командировку на заседание ОЭСР по борьбе с коррупцией... главу АМКУ, которого обвиняет НАБУ в незаконном обогащении. Что могло пойти не так?" - сыронизировал нардеп.

Семь квартир, люксовое авто и документы на родственников: в чем подозревают Кириленко

Кириленко 14 августа 2024 года сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Хотя уголовное производство в отношении Кириленко было открыто еще в марте 2024 года.

Следствие установило, что топ-чиновник мог приобрести в 2020-2023 годах 21 объект недвижимости и авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В частности, в НАБУ отмечали, что речь идет о незаконном приобретении:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дома под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных боксов;

6 паркомест;

3 нежилых помещений общей площадью более 190 кв. м;

автомобиля ВМԜ Х3.

Дело руководителя АМКУ квалифицировано по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Ему грозит среди прочего лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.