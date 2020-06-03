"Компромисс нужен": экс-глава МИД рассказал, что усложняет процесс переговоров по Донбассу

Климкин напомнил о масштабной паспортизации населения, которую проводит Россия в оккупированных районах Донбасса.

Раздача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса делает невозможным дальнейший процесс мирного урегулирования на востоке Украины.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя визит в Германию нынешнего главы МИД Дмитрия Кулебы. Комментарий Климкин озвучил в эфире канала "Украина 24".

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"Этот визит должен был состояться давно, еще до карантина. Тут две вещи: координация и возобновление доверия. Поскольку наши партнеры узнают что-то из прессы, например, о планах создания так называемого консультативного совета, их это нервирует, и доверию это не способствует. Результаты мы увидим в ближайшее время. Если удастся просто хорошо поговорить о совместной стратегии, анализе сценариев, реакции на возможные действия России – это можно считать достигнутым результатом", - сказал Климкин.

По мнению экс-главы МИД, России сейчас "нужно симулировать видимость прямого диалога" по Донбассу, чтобы смягчить санкции.

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"Компромисс нужен, но он должен быть таким, чтобы привел к освобождению Донбасса, а не в рамках российского нарратива. Россия, делая масштабную паспортизацию, классически находится в нарративе войны, причем не только военном, а вообще по уничтожению Украины, это вопросы существования. Мы по результатам визита не услышали о решении вопроса паспортизации. Без него шаги вперед невозможны", - подчеркнул он.

Климкин заявил, что Украина не может сегодня достичь мира – полного освобождения своих территорий.

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"Но перемирие возможно, если наши партнеры увеличат свое присутствие на оккупированном Донбассе и на линии соприкосновения. Такие опции сегодня обговаривались. На самом деле вопрос не в нас и даже не в Кремле, а в Ново-Огарево (резиденция президента РФ Владимира Путина – ред.)", - заявил экс- министр.

Как сообщал УНИАН, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта к компромиссам с целью урегулирования ситуации на Донбассе, но не согласится на пересечение "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

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