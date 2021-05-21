20 мая, ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала исследование общественного мнения украинцев относительно результатов его деятельности.

Среди прочего, респондентам предложили оценить результаты отдельных отраслей развития государства и реформ по пятибалльной шкале.

Лучше всего респонденты оценили программу развития инфраструктуры "Большая стройка": 42% опрошенных оценили ее на "отлично" и "хорошо". 40% положительных оценок получила программа "Государство в смартфоне" и 38% - освобождение пленных и заложников.

В целом итоги двух лет работы главы государства положительно или скорее положительно оценивают 24% опрошенных.

По данным опроса, Зеленский остается лидером электоральных симпатий: если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства проголосовали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором, за расположенного на втором месте Порошенко — 12,8%.

Во втором туре Зеленский уверенно побеждает всех потенциальных соперников.

Социологическое исследование проведено 16-18 мая 2021 года, в нем приняли участие 2 500 респондентов.

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Автор: Иван Бойко