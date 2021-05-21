фото УНИАН, Владислав Мусиенко

20 мая, ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала исследование общественного мнения украинцев относительно результатов его деятельности. 

Среди прочего, респондентам предложили оценить результаты отдельных отраслей развития государства и реформ по пятибалльной шкале.

Лучше всего респонденты оценили программу развития инфраструктуры "Большая стройка": 42% опрошенных оценили ее на "отлично" и "хорошо". 40% положительных оценок получила программа "Государство в смартфоне" и 38% - освобождение пленных и заложников.

В целом итоги двух лет работы главы государства положительно или скорее положительно оценивают 24% опрошенных.

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По данным опроса, Зеленский остается лидером электоральных симпатий: если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства проголосовали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором, за расположенного на втором месте Порошенко — 12,8%.

Во втором туре Зеленский уверенно побеждает всех потенциальных соперников.

Социологическое исследование проведено 16-18 мая 2021 года, в нем приняли участие 2 500 респондентов.

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Автор: Иван Бойко