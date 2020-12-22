Замглавы Офиса президента Олега Татарова подозревают в даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Прокуроры будут просить суд избрать заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Он сообщил, что ходатайство об избрании Татарову меры пресечения будет направлено в Высший антикоррупционный суд. В документе прокуроры САП будут просить взять Татарова под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Ранее Грищук сообщил, что ходатайство об избрании меры пресечения Татарову передадут в суд после вручения ему этого документа для ознакомления.

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Дело против Татарова: что известно

18 декабря заместителю руководителя ОП, экс-чиновнику госкомпании "Укрбуд" Олегу Татарову было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии в сумме 81 млн грн. Это было сделано путем направления уведомления на все известные следствию адреса Татарова.

Лично вручить подозрение Татарову детективам НАБУ не удалось, поскольку их не пустили в Офис президента.

Следствие считает, что Олег Татаров может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Речь идет о судебной оценочной-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и корпорацией-застройщиком "Укрбуд".

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Кроме Татарова, в совершении этого преступления подозревают заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и бывшего народного депутата, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

21 декабря Татаров приходил в НАБУ и получил документы по делу.

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Автор: Дмитрий Хилюк