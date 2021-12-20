По его словам, нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал угрозу российского вторжения на территорию Украины.

Заявление опубликовано в его блоге.

По словам Борреля, конечные намерения России не ясны, за исключением того, что она стремится ослабить Украину.

"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Мы не можем исключить желание России использовать этот кризис в качестве рычага для достижения заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе", - написал он.

Читайте такжеЛитва готова предоставить Украине летальное оружиеВ ЕС знают, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства, отметил Боррель.

"Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продолжить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - отметил он.

Возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

Автор: Людмила Жерновская