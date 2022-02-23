Среди прочего речь шла о вопросе послабления налогового бремени.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупного бизнеса. У главы государства событие назвали результативным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Встреча была результативной, услышали друг друга. И государство выразило поддержку предпринимателям, и предприниматели, в свою очередь, также выразили поддержку государству, они готовы подставить свое плечо", - сказал он.

В свою очередь бывший заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан уточнил журналистам, какие вопросы обсуждались на встрече.

"Обсуждались вопросы от послабления налогового бремени до упрощения процедуры, иначе говоря - дерегуляции. Это кратко, потому что когда начали обсуждать проблемы бизнеса, президент сказал, что у него заканчивается время, извинился и откланялся", - сказал Корбан.

На уточняющий вопрос о том, "на чем стороны разошлись", Корбан ответил следующее: "На том, что все вместе, что все будут вместе в трудный час".

Также он сообщил, что на встрече обсуждался и вопрос безопасности. Ничего такого, чего до этого не писали СМИ, по его словам, бизнесмены не услышали, но важно было, чтобы это "подтвердили компетентные службы".

"Все службы, все силовики, которые были приглашены на совещание, они сделали краткий доклад о ситуации, которая там есть, чтобы проинформировать бизнес, как обстоят дела. Но это были краткие доклады… Собственно, бизнес остался доволен докладами", - сказал он.

Кроме того, Корбан отметил, что участники совещания не собираются покидать страну в нынешнее время.

"Мы говорили о том, что Украина одна, о том, что у нас не две Украины - со столицей Львовом или столицей Киевом, а у нас одна Украина. Это не обсуждалось - кто куда тикает, об этом вообще не было речи", - сказал он.

По информации ТСН, возле Офиса президента перед встречей среди прочих были замечены Вадим Новинский, Виктор Пинчук, Сергей Тигипко, Александр Фельдман, Борис Колесников, Виталий Войтович и другие крупные бизнесмены.

Сама встреча продлилась около полутора часов.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что введение чрезвычайного положения в Украине не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Оно прежде всего позволит украинским военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.

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