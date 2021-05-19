Украина заинтересована в обмене опытом с НАТО в противодействии гибридным атакам.

Организация Североатлантического договора (НАТО) готовится отправить в Украину экспертов по противодействию гибридным угрозам.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая сегодня находится в Брюсселе с визитом, сообщила в микроблоге Twitter.

"Обсудили с помощником генерального секретаря Дэвидом ван Вилем предложение направить в Украину группу поддержки по противодействию гибридным вызовам, которая обеспечит специализированную целенаправленную поддержку. Мы приветствуем этот шаг. Украина крайне заинтересована в обмене опытом с НАТО относительно эффективного ответа, поскольку является мишенью постоянных гибридных атак" , - сообщила Стефанишина.

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Противодействие гибридной войне

10 июля 2017 года Украина и НАТО задействовали платформу по противодействию гибридной войне.

В Альянсе убеждены, что реагировать на гибридные угрозы намного эффективнее в общем взаимодействии с Украиной.

В этом году страны-члены НАТО и Украина должны провести командно-штабные учения в рамках платформы по изучению опыта противодействия гибридной войне. В НАТО настроены поддерживать Украину в усилении национальной устойчивости на фоне имеющихся угроз.

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Автор: Виталий Саенко