Организация Североатлантического договора (НАТО) готовится отправить в Украину экспертов по противодействию гибридным угрозам.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая сегодня находится в Брюсселе с визитом, сообщила в микроблоге Twitter.
"Обсудили с помощником генерального секретаря Дэвидом ван Вилем предложение направить в Украину группу поддержки по противодействию гибридным вызовам, которая обеспечит специализированную целенаправленную поддержку. Мы приветствуем этот шаг. Украина крайне заинтересована в обмене опытом с НАТО относительно эффективного ответа, поскольку является мишенью постоянных гибридных атак" , - сообщила Стефанишина.
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Противодействие гибридной войне
- 10 июля 2017 года Украина и НАТО задействовали платформу по противодействию гибридной войне.
- В Альянсе убеждены, что реагировать на гибридные угрозы намного эффективнее в общем взаимодействии с Украиной.
- В этом году страны-члены НАТО и Украина должны провести командно-штабные учения в рамках платформы по изучению опыта противодействия гибридной войне. В НАТО настроены поддерживать Украину в усилении национальной устойчивости на фоне имеющихся угроз.
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