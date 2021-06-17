Председатель комиссии по отбору главы БЭБ хочет создать чаты в мессенджере для коммуникации и прозрачности.

Создание трех групп в мобильном мессенджере WatsApp для обмена предложениями и информирование о документах и финальных решениях среди участников комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности является крайне важным для налаживания коммуникации в комиссии и гарантией ее прозрачной работы.

Об этом заявил председатель комиссии Тимофей Милованов, пишет delo.ua.

"У меня есть предложение - давайте сделаем три группы. Две из них будут silent (тихими), а в открытую группу будет идти спам, пусть кто хочет, тот все пишет, чтобы нам не говорили, что мы не даем кому-то писать. Во второй чат идут только документы, окончательные, принятые варианты, протоколы, и мы их там не комментируем. И в третьем чате все предложения конкретным текстом", - сказал он.

"Таким образом, у нас три группы, в одной можно посмотреть все решения, во второй можно отправить свои предложения, а третья - аd hoc", - добавил Милованов.

Члены комиссии также согласились с необходимостью включить в эти группы всех своих представителей.

Кроме того, Тимофей Милованов рассказал об утвержденных методах обеспечения прозрачности деятельности.

"Согласно закону, посещать заседания комиссии могут представители СМИ и международных организаций. Но у нас есть, с одной стороны, ситуация с COVID-19, а с другой - желание быть максимально прозрачными, ведь это инструмент получения доверия к конкурсной комиссии. Поэтому все наши заседания будут транслироваться онлайн, доступ к самой комиссии физически будет зависеть от пандемических ограничений. Мы будем публиковать на соответствующих сайтах все протоколы и все решения комиссии, чтобы все желающие могли ознакомиться", - подчеркнул он.

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Автор: Иван Бойко