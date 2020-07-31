Леонид Кравчук заявил, что готов на компромиссы с Россией относительно Донбасса: на какие именно - не уточнил

Конкретными действиями Кравчук считает такие, что дадут жителям оккупированных территорий “управления, которое принесет им пользу”.

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук готов идти на компромиссы с Россией, но конкретных примеров не представил.

Об этом Кравчук заявил в интервью “РБК-Украина”.

“Компромиссы — как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются — это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается”, – сказал он.

Первый президент конкретно не ответил и на вопрос о готовности идти на компромиссы по статусу Донбасса: “Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям”.

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Конкретными Кравчук считает действия, дающие жителям оккупированных территорий “управление, которое принесет им пользу”

Также он рассказал о том, что президент Зеленский в контексте переговоров по Донбассу хочет идти постепенно от решения одного вопроса к другому. Сейчас на повестке дня полное прекращение огня.

“Потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а потом — шаг за шагом идем дальше”, – сказал Кравчук.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

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