После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

Власти не должны поставлять воду в Крым до тех пор, пока оккупированный полуостров не вернется в состав Украины.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы “VIP с Натальей Мосейчук” на телеканале «1+1».

Он отметил, что Украина справлялась с ситуацией 23 года и поставляла воду на полуостров, которая удовлетворяла более 80% потребностей Крыма в пресной воде.

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"А что, мы должны поставлять воду для контингента российский войск и развернутых там ракет? Мы какую-то несем за это ответственность? Может есть какие-то международные обязательства Украины в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Это мое твердое убеждение", - заявил министр.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Антонина Доломанжи