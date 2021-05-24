Соответствующий вопрос обсудят на совещании 24 мая.

В связи с задержанием соучредителя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Кабинет министров обсудит целесообразность запрета на полеты украинских авиакомпаний над Беларусью.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соответствующий вопрос поднимут на совещании 24 мая.

Кроме того, будут рассматривать возможность запрета полетов белорусской компании «Белавиа» над Украиной.

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23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Катерина Шварц