По мнению британских лидеров, посты Маска в соцсетях наносят ущерб репутации избранного президента США.

Высокопоставленные политики из трех крупнейших британских партий призвали союзников избранного президента США Дональда Трампа "переосмыслить" вмешательство миллиардера Илона Маска в политический процесс. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что собеседники издания в частном порядке призвали союзников Трампа пересмотреть его отношения с Маском после того, как тот сделал ряд провокационных заявлений о внутренней политике Великобритании и поддержал ультраправого лидера популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Кроме того, Маск призвал посадить премьер-министра Британии Кейра Стармера и освободить из тюрьмы правого активиста Томми Робинсона.

Собеседники СМИ предполагают, что сообщения Маска в социальных сетях наносят ущерб репутации нового президента США даже среди его друзей и сторонников в Британии.

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"То, что три партии, которые вместе набрали 72% голосов на всеобщих выборах в июле прошлого года и боролись за лидерство в последних опросах, предупреждают Трампа, что отношения с Маском создают риск для так называемых "особых" отношений Великобритании и США", - говорится в статье.

Авторы утверждают, что Маск собирается взять на себя ключевую роль в консультировании новой администрации, когда Трамп вступит в должность, и его вмешательство в британскую политику "является беспрецедентным":

"Эти взгляды представляют редкое единство в Британии, когда речь идет о политике США и Трампа. Это произошло после многомесячной серии сообщений Маска в социальных сетях".

Издание резюмирует, что "внезапный разрыв", похоже, добавил Стармеру уверенности ответить на нападки Маска, что он и сделал накануне, заявив, что риторика бизнесмена "пересекла черту".

Последние заявления Илона Маска

Как сообщал УНИАН, на днях американский миллиардер Илон Маск предложил США "освободить народ Британии от их тиранического правительства". Кроме того, Маск хочет отправить в тюрьму британского премьера Кира Стармера.

Впоследствии премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал "тревожным" то, что владелец социальной сети вмешивается в политику других стран. По его словам, тревожным является тот факт, что человек с огромным доступом к социальным сетям и большими финансовыми ресурсами, настолько непосредственно втянут во внутренние дела других стран.

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