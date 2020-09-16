Сейчас там находятся паломники-хасиды, которые пытаются попасть в Украину.

Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи" на граинце с Беларусью из-за паломников-хасидов, которые сейчас там находятся и пытаются попасть на территорию Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров во время заседания 16 сентября.

"Такие ограничительные меры внедрены из-за распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что сейчас там находятся паломники-хасиды, которые пытаются попасть в Украину. Люди обеспечены пищевыми продуктами и медикаментами

Запрет въезда иностранцам на территорию Украины

Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.

Вместе с тем президент фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун выразил надежду, что органы местной и центральной власти Украины, несмотря на карантин, позволят хасидам совершить паломничество к священным для них местам в Умани.

Читайте такжеМИД Украины просит Беларусь не оформлять без основанный въезд хасидам

27 августа Кабинет Министров установил запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.

По состоянию на 15 сентября в Украину из Беларуси пытались попасть 690 хасидов. Пограничники прогнозировали прибытие еще нескольких тысяч человек на разные участки госграницы.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Задействованы вертолет Ми-8, два вертолета H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для воздушного мониторинга границы.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - к святым местам в Украине.

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Автор: Александр Топчий