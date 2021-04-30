Козловский является владельцем ряда строительных фирм и ресторанов в центре Львова, а также футбольного клуба.

Депутат Львовского облсовета Григорий Козловский отметил во владельцах недвижимости, которой пользуется, самого младшего сына Ярему. Ребенку 9 мая исполнится один год.

Об этом сообщает издание Наши деньги. Львов со ссылкой на данные Государственного реестра.

Читайте такжеФартовые. Как власть имущим везет на выигрыши в лотерею и дорогие подарки (укр.)В апреле Ярема получил в собственность будущий частный медицинский центр с роддомом, который возводит ООО "Лемберг Медикал Центр". Сейчас строительство оспаривают в суде из-за того, что участок расположен на территории старого еврейского кладбища.

Журналисты выяснили, что еще раньше, в феврале 2021 года, сын Козловского стал собственником квартиры и двух парковочных мест на улице Лычаковской возле жилого комплекса Avalon 37, а также двух гостевых домов в Винниках общей площадью почти 300 квадратов.

В том же месяце Яреме подарили еще четыре квартиры в комплексе Avalon Time 18 и дом в Сходнице с бассейном площадью 249 квадратных метров.

Григорий Козловский – известный во Львове бизнесмен. Во Львовский областной совет он баллотировался в общем списке "Европейской солидарности" под номером 39, но в пятом округе (Лычаковский, Сиховский и Франковский районы Львова, Винники, Лисиничи, Пидбирци) шел "вторым" на выборы и набрал необходимую квоту голосов для облсовета.

Соучредитель "Львовской табачной фабрики", владелец Grand Hotel, ряда строительных фирм и ресторанов в центре Львова, а также футбольного клуба "Рух".

Коррупционный шлейф Козловского

Как пишет ZAXID.NET, Козловский является фигурантом ряда антикоррупционных расследований.

В 2019 году депутат начал строительство масштабного спортивно-развлекательного комплекса вокруг Винниковского озера возле Львова. Это вызвало протесты части местных жителей, они пытались блокировать вырубку леса на месте.

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Автор: Яна Ставская