Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пришел на заседание парламента с дорогостоящими часами Rolex.
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Об этом сообщает «Апостроф». Соответствующее фото в парламенте сделал фотокореспондент Александр Гончаров.
Отмечается, что на руках у Гетманцева часы элитного бренда Rolex. Их стоимость составляет 10 475 долларов – это примерно 293 тысячи гривень по актуальному курсу. Подчеркивается, что сумма внушительная для страны с минимальной зарплатой в 5 тысяч гривень.
Таким образом, украинцу, который зарабатывает минималку, ради подобных часов придется 59 месяцев откладывать всю свою зарплату.
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