Греческий премьер-министр заявил, что быть на стороне Украины - долг Греции, которую многое связывает с Одессой.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция полностью поддерживает формулу мира Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Одессе во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы абсолютно поддерживаем вашу формулу мира, которая состоит из 10 пунктов и готовимся посетить саммит за мир, который вскоре состоится в Швейцарии", - сказал премьер-министр.

Он сказал, что посетил место, где 2 марта российский дрон разрушил жилой 9-этажный дом, где из-за этого погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

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"Когда я передвигался по городу, был поражен. С одной стороны это страшная картина разрушений от атак России, а с другой стороны - несокрушимость и смелость украинского народа", - сказал греческий премьер-министр.

Он добавил, что у Одессы общая история с Грецией. В частности, именно здесь в 1814 году была основана организация "Филики Этерия", которая стала "началом освобождения Греции от ига".

"Лозунгом "Филики Этерия", которая повела Грецию к независимости, было "Свобода или смерть" и сейчас именно этот город является символом сопротивления, а украинский народ борется за свою свободу с таким же лозунгом на устах", - заявил Мицотакис.

Он напомнил, что Одесса вместе с Мариуполем много лет была ключевыми в распространении греческой диаспоры на побережье Черного моря.

"Также, если посмотреть на прагматические вещи, Одесса является уникальным портом и соответственно эти возможности надо использовать. Я бы хотел, чтобы Греция развивала и способствовала развитию порта для того, чтобы средства, получаемые от перевозок, усиливали украинскую экономику и помогали Украине воевать", - сказал Мицотакис.

Он подчеркнул, что Греция не может оставаться в стороне, потому что Украина защищает свою независимость, а война, которую развязала РФ, нарушает все законы и правила.

"Мое присутствие (в Одессе - УНИАН) отражает уважение, которое весь свободный мир испытывает к вашему героическому народу. В то же время это - обязанность Греции быть на стороне украинского народа, поддерживать стремление защитить свою землю, достоинство миллионов сограждан", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, в Афинах состоялась совместно с Европейским банком конференция восстановления Украины, в которой приняли участие десятки компаний.

"Наши порты, прежде всего Александруполис, превратились в важные хабы для перевозки грузов из и в Украину. Одесса - является регионом, где мы, в первую очередь, стремимся сосредоточить греческие возобновляемые программы. Поэтому мы поддерживаем евроинтеграционное и евроатлантическое направление движения вашей страны", - добавил Мицотакис.

Сотрудничество Украины и Греции - детали

Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения о будущих гарантиях безопасности. Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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