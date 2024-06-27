'Мост к членству': НАТО запустит новую миссию для помощи Украине, - NYT

Страны-члены НАТО объявят о ее начале на саммите в Вашингтоне и надеются, что Украина будет довольна этим решением.

НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления ее военной помощью на 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц. Это станет заверением долгосрочной приверженности Альянса к безопасности страны. Соглашение назовут "мостом" к возможному членству Киева в Альянсе.

"Мост" к членству

Президент Украины Владимир Зеленский горячо надеялся, что НАТО предложит его стране переговоры о членстве на саммите, который продлится с 9 по 11 июля. Вместо этого Альянс объявит, что он согласился создать миссию в Германии для координации помощи Украине всех видов в долгосрочной перспективе, сообщили представители США и НАТО. Этот шаг должен послать мощный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

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Поскольку миссия будет проходить под эгидой НАТО, ее планируют запустить и поддерживать, даже если Дональд Трамп победит на выборах президента США в ноябре.

Администрация Байдена и официальные лица НАТО выступили с идеей как способ дать что-то серьезное Киеву на саммите, даже если сейчас не время говорить о вступлении Украины в Альянс.

Дело не только в том, что страна все еще находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы для уменьшения коррупции и улучшения демократии и верховенства права.

NYT отмечает, что новая миссия и обязательства, которые она представляет, вероятно, удовлетворят Зеленского. Поскольку год назад в Вильнюсе он четко выразил свое недовольство, когда Украине не предложили четкого графика для переговоров о членстве.

Новая миссия объединит под эгидой деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, которые предоставляют различные аспекты военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и обучение.

Она также будет координировать обучение украинского военного персонала в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной, по словам источников из США и НАТО.

Миссия NSATU

Все страны НАТО поддерживают создание миссии, сказали официальные лица. Об этом будет объявлено на саммите.

Ранее помощь Украине предоставлялась в основном отдельно каждой страной. Официальные лица, ознакомленные с планом, сообщили, что объединение основных направлений помощи и обучения под одним командованием имеет целью упорядочить поток и сделать его более согласованным.

Миссия под названием "Помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины" (NSATU) будет работать над тем, чтобы уменьшить дублирование и осложнения, связанные с различными видами вооружений, которые направляются в Украину.

Одним из примеров, по словам официальных лиц США и НАТО, является недавнее предложение Франции пожертвовать неопределенное количество истребителей Mirage. Это такой же сложный самолет, как F-16. Он требует другой подготовки, запчастей и технического обслуживания, что может нанести ущерб украинским возможностям.

Миссия будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, Германия, во главе с генералом - вероятно, американцем - который будет подчиняться непосредственно главному генералу НАТО и США в Европе Кристоферу Каволи.

Передача миссии под руководство генерала Каволи защитит ее от любых политических изменений в Вашингтоне, сказал Иво Даалдер, бывший американский посол в НАТО, который был проинформирован о плане.

Новая миссия также будет включать существующую группу США, дислоцированную в Висбадене для обработки поставок оружия и обучения персонала. Она будет работать параллельно с Контактной группой по вопросам обороны Украины, которая находится под руководством США и координирует поставки оружия примерно из 50 стран в Украину, а не только из 32 государств-членов НАТО. Министр обороны Ллойд Остин, который создал контактную группу, настаивал на том, чтобы она пока оставалась под председательством США.

Группу официально не будут называть "миссией" из-за возражений Германии, которая хотела избежать намека, что она и НАТО находятся в состоянии войны с Россией, сказал Даалдер.

"Это попытка защититься от Трампа и сознательная попытка сблизить Украину и НАТО, чтобы поддержать Украину сегодня, а также в будущем", - сказал Даалдер.

Администрация Байдена не комментировала публично детали плана. Но Джейк Салливан, советник США по национальной безопасности, сказал, что саммит покажет, что союзники делают "конкретные шаги", чтобы сблизить Украину и обеспечить ей "мост к возможному членству".

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который покидает свой пост, нечетко высказался о плане новой миссии после встречи министров обороны Альянса 14 июня.

Он назвал новую миссию "ключевым результатом саммита" и дальнейшим шагом "на пути Украины к членству в НАТО". Он подчеркнул, что "эти усилия не делают НАТО стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самозащиту".

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Уже 9-11 июля в Вашингтоне состоится 75-я юбилейная встреча лидеров стран-членов НАТО, куда генсек Столтенберг пригласил украинского президента Владимира Зеленского.

Украина и ее сторонники настаивают на том, чтобы Белый дом усилил обещание вступления страны в альянс, в то же время издание The Guardian отметило, что вступление Украины в НАТО было бы ошибкой как для Киева, так и для НАТО, ведь это усложнило бы любые попытки договориться о прекращении боевых действий.

Также ранее УНИАН писал, что между Британией и США вспыхнул конфликт из-за вступления Украины в НАТО. Страны занимают противоположные позиции по этому вопросу.

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