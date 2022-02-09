Газопровод сдерживает Россию от вторжения в Украину, считает пресс-секретарь президента США.

В США выступили против введения немедленных санкций по "Северному потоку-2". По мнению пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки, газопровод является "рычагом влияния" на Россию.

Об этом она рассказала в ходе брифинга.

Угроза остановки "Северного потока-2" и санкции против газопровода сдерживают РФ от вторжения в Украину. Поэтому вводить все эти ограничения прямо сейчас не стоит, считает Псаки.

Она указала, что из-за этого между Белым домом и Конгрессом даже возникают разногласия. В администрации президента выступают против немедленных санкций по "Северному потоку-2". А в Конгрессе думают, что введение ограничительных мер против газопровода будут эффективными уже сейчас.

"Мы не согласны. Мы считаем, что это - рычаг давления", - заявила Псаки, говоря о позиции Белого дома по "Северному потоку-2".

Читайте такжеНа "Северном потоке-2" будет поставлен крест в случае нападения РФ - КулебаПо словам пресс-секретаря Байдена, в Кремль есть понимание того, что если РФ вторгнется в Украину, то газопровод не запустят. Это и сдерживает российскую агрессию. Поэтому в Белом доме считают, что санкции против РФ сейчас могут не сработать, тогда не будет "рычага влияния".

Что известно о "Северном потоке-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте такжеСтало известно, правда ли Зеленский не встретился с главой МИД Германии из-за "Северного потока-2"Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен в эксплуатацию. На фоне возможного вторжения РФ в Украину запуск газопровода оказался под угрозой срыва.

20 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть ограничительные меры против "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину.

Советник президента США недавно также заявил, что "Северный поток-2" не запустят в случае вторжения РФ в Украину.

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