По словам политэксперта, сейчас – очень интересный момент для роспуска парламента.

«ЕС», ОПЗЖ, «За майбутнє» и «Наш край» больше других партий заинтересованы в роспуске Рады. Об этом на своей странице в Фейсбук написала политэксперт Светлана Кушнир, комментируя угрозу Президента распустить Верховную Раду в случае, если она не примет его законопроект по расформированию Конституционного Суда.

По ее мнению сейчас – очень интересный момент для роспуска парламента: местные выборы только окончились, большинство штабов еще в ожидании завершения подсчета голосов, то есть в рабочем состоянии.

«ЕС», ОПЗЖ, «За майбутнє» и «Наш край» больше других заинтересованы в роспуске Рады. Незаинтересованные – власть, теряющая монобольшинство, «Голос» и «Довира». Нейтральная позиция – у «Батькивщины», – написала Кушнир.

Судя по результатам прошедших местных выборов, отметила эксперт, «Слуги народа» в Раде станет меньше раза в два. Могут прирастить свою численность «ЕС», ОПЗЖ и «За Майбутнє» (уже как фракция, а не депгруппа).

«Батькивщина», скорее всего, повторит свой результат, а «Голос» и «Довира» вылетят из парламента. На смену «Голосу» зайдет «Наш край» – партия показала самый высокий результат среди непарламентских партий, обойдя «Голос» и «Довиру». Остальные партии минимум в три раза проигрывают «Нашему краю», – подчеркнула Кушнир.

В целом, по мнению эксперта, сюрпризы возможны, конечно. Но если кампания действительно стартует в ближайшие дни, их вероятность будет близкой к нулю.

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Автор: УНИАН