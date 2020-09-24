На территории государственной дачи расположены теннисный корт, большое озеро и дом для гостей.

В июне семья генпрокурора Ирины Венедиктовой переехала на государственную дачу в Пуще-Водице.

Об этом пишет Страна.ua.

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На территории расположен двухэтажный особняк, дом для гостей, персональное озеро и теннисный корт. А у самого дома – поликлиника и госпиталь МВД Киевской области.

Авторы материала отмечают, что на территории поместья включены так называемые «глушилки» для беспилотников, хотя, в соответствии с картой Государственной авиаслужбы, на эту местность не распространяется запрет на полеты.

Искусственное озеро и теннисный корт расположены на заднем дворе.

Несмотря на то, что генпрокурор живет с семьей на даче с июня, изменений в декларацию она до сих пор не внесла, пишет Страна. Дача занимает 675,1 квадратных метров.

Издание утверждает, что право проживать в доме имеют лишь президент, премьер-министр и спикер парламента. Однако Венедиктова обошла эту норму, в частности договорившись с премьером Денисом Шмыгалем.

«Премьер издал постановление с грифом: «для служебного пользования», куда добавил нужную правку: «Дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц», – пишет Страна с ссылкой на журналиста Владимира Бойко.

Ежемесячная плата за наем дачи, отмечает Бойко, составляет 63 тысячи гривень. Тогда как содержание имения из госбюджета обходится в 163 тысячи гривень в месяц.

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Автор: УНИАН